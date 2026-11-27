Estação Primeira de Mangueira no desfile de 2026 - Carlos Elias/Arquivo O Dia

Estação Primeira de Mangueira no desfile de 2026Carlos Elias/Arquivo O Dia

Publicado 27/11/2026 18:29

A Estação Primeira de Mangueira possui um grande legado no Carnaval do Rio de Janeiro, ao longo de 19 títulos e nenhum rebaixamento. A Verde e Rosa, que integra o Grupo Especial, carrega na história as raízes das religiões de matriz africana, grandes nomes do samba e uma forte ligação com a comunidade, localizada na Zona Norte.

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Ao falar sobre a trajetória da escola, é preciso mencionar o lugar de origem. O Morro da Mangueira mantinha crenças de seus ancestrais, batuques e cantos, numa fusão de tradições de várias nações africanas, com influências indígenas e também dos brancos. O candomblé e a umbanda tinham muitos adeptos na comunidade e alguns casebres serviam de templos. Neles eram realizadas cerimônias religiosas e outras comemorações.



Como não podiam participar dos desfiles dos brancos, se divertiam em seus blocos familiares, prezando pelo respeito. No entanto, os melhores sambista não eram bem vindos, já que bebiam, falavam palavrão e se metiam em brigas. Devido esse comportamento, eles foram barrados dos blocos carnavalescos das famílias do morro.

Com o objetivo de resolverem o problema, criaram uma folia só de homens, o "Bloco dos Arengueiros". O termo não foi ao acaso, já que significa fazer farra, bagunça e algazarra. De acordo com relatos dos moradores, em 1923 eles saíram pela primeira, vestidos de mulher e arrumando briga com outros blocos que encontravam. Os foliões apanharam, bateram e foram presos por cinco dias.

Em 28 de abril de 1928, decidiram unir todos os blocos de Mangueira, para desfilar na Praça Onze, no Centro. O grande cantor e compositor Angenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola (1908-1980), Saturnino Gonçalves (Seu Saturnino), Abelardo da Bolinha, Carlos Moreira de Castro (Carlos Cachaça), José Gomes da Costa (Zé Espinguela), Euclides Roberto dos Santos (Seu Euclides), Marcelino José Claudino (Seu Maçu) e Pedro Paquetá e fundaram o Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Como seu primeiro presidente, elegeram o Seu Saturnino.



Por sugestão de Cartola, adotaram as cores verde e rosa, do Rancho do Arrepiado, de Laranjeiras, lembrança dos carnavais de sua infância. Recebeu o nome de Estação Primeira porque a primeira parada do trem, que saía da Estação de Dom Pedro para o subúrbio, onde havia samba, era Mangueira.

Títulos

Em 1932, a Verde e Rosa foi a primeira campeã do Carnaval carioca com o enredo "Sorrindo e A Floresta". No ano seguinte, venceu o bicampeonato com o tema "Uma Segunda-Feira no Bonfim da Bahia". No ano seguinte, foi consagrada tricampeã com "Divina Dama / República da Orgia".

A escola garantiu a primeira colocação com o enredo "Prantos, Pretos e Poetas" no ano de 1940. Nove anos depois, em 1949, venceu com o tema "Apologia ao Mestre".



Em 1950, foi campeã com o desfile baseado em "Plano Salte – Saúde, Lavoura, Transporte e Educação". Com o tema "Rio de Janeiro de Ontem e Hoje", foi consagrada a grande campeã do ano de 1954.



Em 1960, levou para a Avenida o enredo "Carnaval de Todos os Tempos", e dividiu o título com a Portela, Salgueiro, Unidos da Capela e Império Serrano. No Carnaval seguinte também venceu, com "Reminiscências do Rio Antigo".



No ano de 1967 apresentou o desfile baseado no tema "O Mundo Encantado de Monteiro Lobato", no qual venceu, assim como em 1968, quando levou o enredo "Samba, Festa de um Povo". Em 1973, repetiu a dose, com "Lendas do Abaeté".



Em 1984, no de inauguração do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, a Mangueira foi a grande vencedora no desfile de segunda-feira. No sábado seguinte, conquistou o Supercampeonato, tornando-se a única escola a ganhar o título.



Por três carnavais seguidos, em 1986, 1987 e 1998, foi a grande campeã, com os enredos, respetivamente, "Caymmi Mostra ao Mundo o que a Bahia e a Mangueira Têm", "O Reino das Palavras" e "Chico Buarque da Mangueira".



Levando para a Marquês de Sapucaí o desfile "Brazil com 'Z' é pra Cabra da Peste, Brasil com 'S' é Nação do Nordeste", a Verde e Rosa venceu em 2002. Em 2016, com "Maria Bethânia: A menina dos olhos de Oyá", garantiu a primeira colocação. Até o momento, o último título da escola ocorreu em 2019, com "História Pra Ninar Gente Grande".

Carnaval 2027

Na busca por quebrar o jejum de 8 anos, a escola levará para a Avenida em 2027 o enredo "Oyá Por Nós". O tema, desenvolvido pelo carnavalesco Sidnei França, em parceria com os enredistas Felipe Tinoco e Sthefanye Paz, homenageará uma das orixás mais conhecidas do Candomblé, associada aos ventos, às tempestades e às poderosas energias de transformação.

Oyá será a condutora do desfile, representando movimento, reinvenção e liberdade. Capaz de assumir múltiplas formas, a orixá se manifesta tanto na força de sua dimensão guerreira quanto na intensidade de seus afetos, simbolizando a potência feminina em suas diversas expressões. Reconhecida também como Iansã, mãe de nove mundos, é guardiã dos caminhos entre o Orun e o Aiyê, representando o comando e a continuidade da vida.

A escola definiu o hino que levará para o próximo desfile, ao consagrar a parceria de Lequinho, Júnior Fionda, Gabriel Machado, Guilherme Sá, Rodrigo Bandolim e Orlando Ambrósio.



Cria do Morro da Mangueira, Evelyn Bastos é a rainha de bateria da agremiação. Os ritmistas são comandados pelos mestres Taranta Neto e Rodrigo Explosão. Já Matheus Olivério e Cintya Santos integram o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Verde e Rosa.