Bateria da Beija-Flor de Nilópolis no minidesfile na Cidade do Samba em 2025 - Thais Brum / Rio Carnaval

Bateria da Beija-Flor de Nilópolis no minidesfile na Cidade do Samba em 2025Thais Brum / Rio Carnaval

Publicado 27/11/2026 21:02

A Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio, recebe a primeira noite de minidesfiles, nesta sexta-feira (27). As escolas de samba União de Maricá, Beija-Flor de Nilópolis, Paraíso do Tuiuti e Vila Isabel apresentam - seguindo essa mesma ordem - uma prévia do que pretendem mostrar no Carnaval 2027.

Leia mais: União de Maricá levará para avenida enredo sobre Darcy Ribeiro em 2027

União de Maricá

Primeira a desfilar, assim como no próximo Carnaval, a agremiação de Maricá promete um desfile repleto de referências, surpresas e momentos marcantes na Marquês de Sapucaí. "No nosso primeiro ano no Grupo Especial, vamos exaltar quem fez história na Avenida de Darcy e lembrar que o Carnaval é feito de gente, memória e emoção", adiantou a escola, através das redes sociais, mencionando o enredo.

No desfile de 2027, a União de Maricá vai homenagear o historiador e sociólogo Darcy Ribeiro (1922-1997). Em 2026, a escola foi campeã da Série Ouro e conquistou acesso ao Grupo Especial com o enredo "Berenguendéns e Balagandãs". A agremiação será a primeira a atravessar a Avenida no dia 7 de fevereiro.

Beija-Flor

Logo em seguida é a vez da Beija-Flor atravessar a Cidade do Samba com seus componentes. No próximo Carnaval, a escola levará para a Sapucaí o enredo "Zeneida: O Sopro do Pó de Louro", apresentando a trajetória de Zeneida Lima, reconhecida como a última pajé marajoara. A homenageada é uma das principais referências culturais do arquipélago do Marajó, no Pará, e destaque nacional por sua atuação como ambientalista.

Paraíso do Tuiuti



Rumo ao Carnaval 2027, o Paraíso do Tuiuti também se apresenta na mesma noite. No ano que vem, a escola vai homenagear Tia Ciata com o enredo "Ciata: a mãe preta do samba". A proposta da agremiação é destacar a importância da personagem na formação e na difusão do samba no Rio de Janeiro. Considerada uma das grandes referências do gênero, a homenageada ficou conhecida por abrir as portas de sua casa para encontros musicais que ajudaram a consolidar o samba na cidade.

Vila Isabel

Já a escola de Noel encerra a primeira noite de minidesfiles com chave de ouro, assim como no dia 7 de fevereiro de 2027. A Vila Isabel levará para a a Avenida o enredo "Torto Arado – Sobre a Terra Há de Viver Sempre o Mais Forte", inspirado na obra de Itamar Vieira Junior e desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, em parceria com o pesquisador Vinicius Natal.

Saiba mais

A primeira noite também conta com a presença dos Puxadores do Samba Wantuir, Tinga, Bruno Ribas, Serginho do Porto e Marquinho Art'Samba. Além disso, o público aproveita o evento gratuito com shows dos cantores Marvvila e Fabinho. Os minidesfiles também celebram o Dia Nacional do Samba, comemorado na próxima quarta-feira (2).

Neste sábado (28), Alemão do Cavaco e Dilsinho se apresentam, enquanto as escolas de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Acadêmicos do Salgueiro e Imperatriz Leopoldinense integram o minidesfile.

Já no domingo (29) é a vez das agremiações Portela, Unidos do Viradouro, Acadêmicos do Grande Rio e Estação Primeira de Mangueira se apresentarem na Cidade do Samba. O último dia terá shows Show de Cacá e do grupo Menos É Mais.