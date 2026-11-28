Nando Cunha visitou barracão da Unidos da Tijuca - Divulgação/Miguel Silva

Nando Cunha visitou barracão da Unidos da TijucaDivulgação/Miguel Silva

Publicado 28/11/2026 18:34





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No barracão, o artista conversou com o carnavalesco Lucas Milato e com os enredistas Thayssa Menezes e Leando Thomaz. Cunha foi convidado por parte da diretora artística da escola de samba, Flavia Leal.



O ator celebrou a participação em desfile. “Estou muito feliz e honrado em participar desse enredo tão bonito e significativo”, disse. Ele destacou a importância da representatividade e falou sobre a identificação com o enredo da Unidos da Tijuca: O ator Nando Cunha , de 60 anos, confirmou participação no desfile da Unidos da Tijuca no Carnaval de 2027. O artista visitou o barracão da agremiação e comunicou a novidade. Ele viverá o papel do pai de Samuel, personagem central na história apresentada no enredo “A Cabeça do Santo”.No barracão, o artista conversou com o carnavalesco Lucas Milato e com os enredistas Thayssa Menezes e Leando Thomaz. Cunha foi convidado por parte da diretora artística da escola de samba, Flavia Leal.O ator celebrou a participação em desfile. “Estou muito feliz e honrado em participar desse enredo tão bonito e significativo”, disse. Ele destacou a importância da representatividade e falou sobre a identificação com o enredo da Unidos da Tijuca:

“Por muitos anos vi desfiles com enredos por uma ótica estereotipada, onde não nos víamos. O enredo a ‘Cabeça de Santo’ é sobre isso: nos ver representados. A saga de Samuel é a nossa viagem interior. É sobre nossas angústias, nossos demônios, sobre a dúvida da nossa fé, sobre o que nós acreditamos.”



Nando Cunha falou ainda sobre a oportunidade de interpretar o personagem.“Sou tijucano há mais de 30 anos, e esse será meu primeiro desfile na escola que sempre admirei. Ainda tenho o peso de representar o pai desconhecido de Samuel. Será a primeira vez que faço uma interpretação tão profunda em meio a grande euforia de um desfile de Carnaval”.



O ator representará uma personagem importante na trama da agremiação. Ele será o pai do protagonista, Samuel, em enredo.



O enredo “A Cabeça do Santo” é inspirado no livro homônimo da escritora cearense Socorro Acioli, publicado em 2014. A obra é baseada em fatos reais, tendo influência da estátua de Santo Antônio que ficou inacabada na cidade de Caridade, no interior do Ceará. Em nova interpretação da narrativa, a agremiação pretende apresentar características presentes na obra literária, como a religiosidade e o realismo fantástico.



A escolha do enredo segue tendência da Unidos da Tijuca de aproximação com a literatura, depois de desfile sobre a escritora Carolina Maria de Jesus, em 2026. A escola de samba será a segunda entrar na avenida na segunda-feira de Carnaval na Marquês de Sapucaí, pelo Grupo Especial do Rio de Janeiro.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna













