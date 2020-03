Tiago Martins impressiona web ao exibir antes e depois de suas cirurgias plásticas

São Paulo - Recentemente o influencer Tiago Martins exibiu um antes e depois para lá de surpreendente. Em uma montagem com 4 fotos, o jovem exibiu uma mega transformação e hoje ostenta um corpão pra lá de escultural!



“Quem vê close não vê corre. Após emagrecer 80kg senti a necessidade de dar uma recauchutada na lataria. Fiz ao todo 7 cirurgias plásticas. Lipo, glúteo, peito, barriga, correção de cicatriz, amarração dos músculos do abdômen e depois fiz outra lipoescultura. Ficou bom? Marca aí aquela sua amiga que está precisando de uma recauchutagem completa”. Diz a legenda da publicação no Instagram.



Conhecido por vencer o quadro “Transformação Mais Incrível” no programa “Hoje em Dia”’, transmitido pela Record TV, o jornalista e digital influencer Tiago Martins celebra hoje uma vida saudável e segue influenciando quem deseja passar pela mesma mudança.



Emagrecimento



Com diversos problemas de saúde como apneia do sono, pressão alta, dificuldades para andar e problemas nas articulações, o jornalista decidiu iniciar o processo para passar pela cirurgia bariátrica - algo pouco conhecido na época.



“Minha única salvação era a cirurgia. Comecei a pesquisar, e tudo era muito novo para mim. Todas as pessoas da minha família se posicionaram contra, mas eu disse que, se tendo 1% de chance para conseguir ter uma vida melhor, eu iria me apegar nesse 1% solução”, relembra Tiago.



A cirurgia de Tiago foi um sucesso. Ele passou sete dias internado, sendo três no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) e com uma dieta à base de líquidos. Em menos de 30 dias, perdeu 28 kg. Meses depois, Martins estava irreconhecível. A transformação atraiu o olhar de organizadores da Record TV, levando-o como candidato do ‘Transformação Mais Incrível’. “Me senti horrível por 21 anos, e naquele dia o Brasil todo dizia que eu estava lindo. Me senti um vencedor”, conta.



“Naquele dia [da cirurgia], eu nasci de novo. Eu preciso esquecer para seguir em frente, porque lembrar do quanto as pessoas me maltrataram simplesmente por eu ser obeso é muito difícil. É uma marca que o tempo não apaga. Constantemente, você se pega lembrando e dói. Eu preciso olhar o ser humano com olhos brandos e tentar apagar tudo”, conclui.