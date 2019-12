Taty Zatto posa sensualíssima em ensaio de lingerie

Taty Zatto posou para um ensaio fotográfico com sugestões de lingeries brancas para usar na virada do ano. A DJ exibiu uma barriguinha zero e pernas saradas para as lentes do fotógrafo Gutho Oliveira, e falou sobre a virada do ano, sua lingerie escolhida e aproveitou para refletir sobre o ano que passou e o que está por vir.

"Este foi um ano incrível para mim, porque fui a primeira DJ a se apresentar no Brazilian Day de Newark, nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de participar do Power Couple, da Record, que foi uma experiência maravilhosa tanto pra mim como profissional quanto para o meu casamento.

"Eu e meu marido saímos do confinamento mais fortes e unidos. Descobrimos o quanto somos cúmplices na vida e como somos fortes quando apoiamos um ao outro" disse a DJ, que também falou sobre sua virada de ano. "Minha lingerie costuma ser branca , além de ser minha cor favorita, pelo sim e pelo não fico com a paz . Esse é o primeiro réveillon que não trabalho. Vou para Alagoas e Maceió. Estou super ansiosa e tenho certeza que 2020 será maravilhoso", disse Taty Zatto que posou linda de viver exibindo seu corpo impecável!