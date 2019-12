Sucesso! Saulo, Luan e Ferrugem estão comemorando o desempenho de "Falso Amor" nas redes sociais. O feat de UM44K e do pagodeiro alcançou a marca de 3 milhões de views no Youtube em apenas uma semana. Já no Spotify, o total de ouvintes nas duas principais capitais do país subiu para mais de 800 mil mensais.



Luan já acreditava no potencial do single, antes mesmo de seu lançamento. "Nós fizemos com o coração, escrevemos com o maior carinho. A gente esperava agradar os nossos fãs com um grande resultado", relembra.



"A música uniu a nossa vibe romântica com a do Ferrugem. É um 'pagotrap'. Ela conta com a identidade do som dele, mas não é um pagode. É mesmo uma mistura de estilos musicais", completou.

Nas redes sociais, os fãs também comentaram sobre a música. "Um44k + Ferrugem cantando falso amor é a minha religião", disse uma fã. "Eu achava que não sofria mais com música, porém essa nova música do Um44k - Falso amor me doeu um pouco", disse outra. "Falso Amor - Um44K e Ferrugem = simplesmente tudo pra mim", comentou uma terceira.