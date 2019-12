Juju Salimeni compartilha foto misteriosa com novo namorado

Rio - A fila andou para Juju Salimeni, a musa fitness está de namorado novo, no entanto, a identidade do sortudo ainda é desconhecida. Neste domingo, em clima de mistério, a beldade compartilhou a primeira foto ao lado do parceiro em sua conta no Instagram.

Juju Salimeni e novo namorado - Reprodução

A ex-panicat estava solteira desde o fim do seu casamento com Felipe Franco, em junho deste ano.

"Não vou expor o nome porque ele não é do meio artístico, não é famoso e não gosta de exposição. Não tem nada a ver com ninguém que as pessoas estão especulando. Apenas estou muito feliz"