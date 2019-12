Rio - Um dos principais nomes do funk carioca, Nego do Borel decidiu se aventurar também fora dos palcos. Dono da NB Produções, o cantor assumiu o gerenciamento de carreira do DJ Gabriel do Borel, que aproveitou a noite quente do Rio de Janeiro para fazer o pré-lançamento da sua próxima música de trabalho em parceria com MC Kevin. O evento, só para convidados, aconteceu nesta segunda-feira, no boêmio Mirante do Arvrão, no Morro do Vidigal, Zona Sul do Rio.



“Tu pagou de Louca” estará disponível no YouTube a partir do dia 20 de dezembro, mas uma prova do single composto e produzido pelo DJ Gabriel do Borel, já pode ser ouvida em todas as plataformas digitais no Brasil e em Portugal, onde já está estourada.



Entre outros convidados, a festa também contou com a presença do novo empresário, Nego do Borel, que fez questão de acompanhar o seu seu pupilo. “Eu fui muito abençoado com a minha carreira e fico muito feliz por hoje poder estar contribuindo de alguma forma para a realização do sonho de alguém. Principalmente do DJ Gabriel, que é um cara do bem, talentoso demais, que também veio da minha comunidade e tem uma história muito parecida com a minha”, ressaltou Nego.



Viralizado na internet, DJ Gabriel do Borel produziu grandes hits que viraram sucesso no Brasil todo, dominando os charts do Spotify, e YouTube, como: 'Se eu engravidar a culpa é sua não é minha', 'Sento no bico da glock' e 'Tome na Pepeka'. A parceria com MC Kevin começou pelas redes sociais, e segundo eles, a música foi produzida no mesmo dia que se conheceram na GR6, empresa que agência o MC.



“Essa parceria é muito importante para o movimento funk porque traz a união entre Rio e São Paulo, que por muito tempo estiveram parecendo em lados opostos. Essa união reflete tudo aquilo que todos os raizes do movimento lutaram tanto durante esses 30 anos do movimento funk no Brasil. Estou muito feliz, e sei que vai ser um sucesso!”, acrescentou o garoto do Borel.