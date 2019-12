São Paulo - Maitland Ward provocou reações diversas depois de anunciar sua nova empreitada na carreira artística. Isso porque, há alguns meses, a ex-estrela da Disney contou que entrou para a indústria de filmes pornográficos.

E se você pensou que isso daria errado, se enganou! Maitland Ward revelou que a mudança deu certo. "Quando as pessoas dizem que eu 'tive que me voltar para o pornô', eu rio. Isso foi uma coisa boa, eu estou ganhando mais dinheiro agora", declarou em entrevista ao The Daily Beast.



"Isso é meio insano, eu concordo. Na minha idade, eu virei uma estrela pornô. Eu não tenho um rótulo. Eu sou uma mulher crescida que ama fazer sexo", disse a ruiva de 42 anos. Além disso, a ex-atriz da Disney revelou que o gosto por filmes pornográficos pode vir a partir da vontade de surpreender e chocar o público.

"Eu gosto disso, de mexer com as pessoas. Vou continuar fazendo isso. Eu tinha um agente que me dizia: 'Pare de postar fotos sexy! Depois dos 30, 35 anos, ninguém contrata uma atriz por isso'. Ele estava tentando me ajudar, mas, se eu seguisse esse conselho, não seria autêntica", encerrou Maitland Ward.