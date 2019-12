Sem rivalidade! Maisa se despende de Larissa Manoela no SBT

São Paulo - Maísa usou seu perfil no Twitter para se despedir da ex-companheira de "Carrossel" que anunciou nesta terça-feira (17) sua saída oficial do SBT. Larissa Manoela passou pelos estúdios da emissora para gravar suas últimas cenas para "As Aventuras de Poliana".

Larissa Manoela não renovou seu contrato com o SBT, mas anunciou que já tem novo projeto vindo na Netflix. Ela e Maísa se conheceram nos bastidores das produções do canal e se tornaram amigas.

"Legado eterno o da Lari no SBT. Quantas pessoas já n foram impactadas pelas personagens interpretadas por ela? Gratidão por termos virado amigas através da emissora e isso vai ser pra vida. Despedidas são tristes, eu sei. Mas quero seu crescimento e seu melhor sempre. Voa, lari", escreveu Maísa para a amiga.