Rio - Mel Maia já está sofrendo com a partida do namorado, o jogador de futebol João Pedro, para a Inglaterra. Ele embarcou na noite desta terça-feira e Mel Maia fez vários Stories, no Instagram, lamentando a partida. "Meu moreno está ralando", escreveu a atriz ao postar uma foto com João Pedro no aeroporto.

Mas a separação dos dois não será longa. A atriz já está planejando uma viagem para a Inglaterra para visitar o namorado. Ela, inclusive, contou no Stories que vai comprar um casaco de frio nesta quarta, já que vai visitar João Pedro em janeiro, quando é inverno na Europa.

"Não sei o que estou sentindo, to hiperativa, angustiada. Estou com saudade do meu amor já, ele foi embora hoje, mas a gente vai se ver em janeiro", disse a atriz no Stories.