Rio - A filha do cantor Ferrugem, Aurora, completou 1 aninho. Para comemorar, o pagodeiro fez uma festa para 300 convidados nesta terça-feira (17), no Espaço Rio Lounge, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

A celebração contou com a assinatura da badalada decoradora Georgia Bianka, que caprichou minuciosamente em cada detalhe do evento.



Com o tema "Jardim Encantado", a festinha teve algodão doce, churros, brigadeiria, pipoca gourmet, muitas flores, árvores cenográficas, lounges com almofadas em tricô e várias outras fofuras.