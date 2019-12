Rio - Pedro Scooby usou as redes sociais para rebater as críticas de Luana Piovani. A mãe de seus filhos fez uma live em seu canal no YouTube, o "Luana Sem Freio", e elegeu os melhores e piores do ano. Ela deu a Scooby o título de "deu mole do ano" e o classificou como "pai que visita os filhos".

O surfista, então, fez um post reflexivo no Instagram. "Para que levar a vida tão a sério, se a vida é uma alucinante aventura da qual jamais sairemos vivos'. Obs: Vi essa frase no instagram do @felipecesarano e simplifica o que eu penso! E gordo, essa frase não é do Bob Marley hehhehe... É do Elbert Hubbard! Mas o que vale é a mensagem! Te amo", escreveu.

Pedro Scooby diz que não tem boa relação com Luana Piovani - Reprodução Internet

Ao ser criticado por uma pessoa que disse que ele não passa muito tempo com os filhos e que as crianças sempre veem o surfista beijando outras mulheres, Scooby disse que não vai passar o Natal com eles porque não se dá bem com Luana Piovani.

"Essas minhas viagens estou trabalhando! Quanto a mulher acompanhar no meu trabalho, isso é problema meu. E quanto a meus filhos, eu sempre tive que viajar muito, mas todo tempo que tenho com eles sou presente e eles sabem disso. No caso do Natal, passei todos os natais da vida com eles, nesse não vou passar por que eu e a mãe não estamos juntos e não tenho uma boa relação com a mesma. Acredito que vou conseguir passar com eles ano que vem", disse.