Anitta passa perrengue em voo de férias e desabafa: 'deu tudo errado'

São Paulo - A cantora Anitta comparou a situação que ela viveu em uma viagem de Manaus a Miami ao filme Férias Frustradas. “Estou me sentindo nele”, desabafou no Stories nesta quarta-feira (18). A viagem durou mais de 24 horas com conexões não previstas, segundo a cantora.

“Mandaram a gente para Orlando só que estamos mais de 17 horas dentro do avião, não colocaram papel higiênico e eu tive que limpar com paninho”, disse a artista. O sufoco de Anitta não parou por aí. “A pessoa que estava sentada ao meu lado acabou derrubando vinho em mim e o meu tênis branco ficou roxo”, completou.

A cantora também ficou horas sem comer. “Gente, inacreditável! Depois dessas 20 horas de perrengue, eles [companhia aérea] deram um voucher, mas não deu para comer. Eu não estou mais com fome. Só com tontura e dor de cabeça”, relatou.

No meio do imbróglio, ela teve ainda que se separar da família que rumou para os Estados Unidos em outro voo. “Eu devia ter ficado em casa. Vim pra neve. Deveria ter feito um final de semana temático e fantasiado a casa de neve”, ironizou a estrela.

Perrengue chique

Ao chegar no destino aparentemente Aspen, Anitta reclamou da casa alugada em um site de superluxo: "Eu queria que a minha família tivesse uma vida de luxo, o dono falou que essa casa ficava no centro da cidade, perto de todas as lojas. Olha isso aqui: é uma estrada. Está igual ao filme, já deu tudo errado. É aquele filme Férias Frustradas. É bonita, é de rico, mas vou ter que alugar dois carros porque estou com tanta gente que não vai caber”, concluiu.