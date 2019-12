Mara Maravilha compartilha foto e seguidores apontam uso de Photoshop

São Paulo - Mara Maravilha virou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (18) por um motivo, digamos, curioso. Isso porque a apresentadora do "Fofocalizando", do SBT, publicou algumas fotos em que aparece com a barriguinha de fora em seu Instagram.

Mas até aí, tudo bem, não é? O fato é que alguns seguidores de Mara Maravilha comentaram nas tais fotos, acusando a morena de ter usado Photoshop para deixar a barriga mais definida. "Que corpo maravilhoso, Mara! Nem precisava ter editado no Photoshop, você continua linda", elogiou uma fã.

"Ué, mas porque a barra de ferro no fundo da foto está torta?", questionou um outro seguidor. As fotos já chegaram a mais de 20 mil curtidas no Instagram e o que não faltaram foram elogios à beleza e boa forma de Mara Maravilha.