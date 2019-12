Sem sofrência! Maraisa dispara que 'chifre é bom para compor'

São Paulo - Livre, leve e solta há alguns meses, Maraisa, irmã de Maiara, contou que é difícil conseguir arranjar um tempo para paquerar, principalmente por conta da agenda de shows pelo Brasil.

Galeria de Fotos Maraísa mostra barriga de tanquinho Reprodução de internet Maraisa Reprodução/Instagram/@maraisa Maiara & Maraisa comandam nova temporada de 'Só Toca Top' Divulgação Maiara e Maraisa no 'Só Toca Top' Globo/reinaldo marques Maraisa Thiago Duran Maraisa no programa 'Autênticas' Divulgação notas Divulgação Maiara e Maraisa vão se apresentar no mesmo dia de Gustavo Mioto Divulgação Maiara e Maraísa Maurício Antônio

"Paquerar a gente arruma jeito, mas é complicado. Para casar, o cara tem que ser muito paciente, né? E a gente também. Não adianta, um relacionamento tem que ter dedicação", declarou Maraisa em entrevista à Marie Claire.

"A Maiara e o Fernando conseguem levar isso melhor, se dedicam. O bom de mim e dela é que parece que cada uma está numa fase. Já imaginou se as duas estivessem apaixonadas do jeito que ela está? Meu Deus do céu, não tinha mais show nessa vida", brincou.

A cantora ainda afirmou que os momentos em que a tristeza bate também têm sua função. "Eu falo que chifre é bom para compor. O sofrimento chega, aí 'o pau tora'", disse. Perto de completar mais um ano de vida, a sertaneja sonha em ter sua própria família.

"Acho que o sonho de toda mulher é ter um filho um dia, mas tem que ser num momento que eu vou conseguir curtir isso, estar focada. Acho que uma hora esse negócio vai bater de um jeito que não vai ter como correr", explicou a cantora.

Vale lembrar que Maraisa está solteira desde que terminou o noivado com o empresário Wendel Vieira. Os dois chegaram a reatar, mas romperam o relacionamento. "Não estou vivendo nada agora pra dizer que vou casar. Mas se eu resolver, também já começo a morar junto. Não tenho medo de casar, estar junto com a pessoa", encerrou.