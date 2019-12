Viviane Araújo mostra samba no pé em ensaio de rua do Salgueiro: 'amo tanto isso'

São Paulo - Na noite da última quinta-feira (19), Viviane Araujo caiu no samba durante ensaio de rua da Salgueiro. A musa é rainha de bateria da escola carioca e mostrou trechos da folia em sua página no Instagram.

No vídeo divulgado na rede social, Viviane Araujo aparece com um look todo vermelho e com muito brilho. "Eu amo tanto isso", escreveu a atriz na legenda.

Não faltaram elogios à rainha de bateria. "Essa rainha nunca sairá do salto. Linda", comentou um. "Como sempre, arrasou", destacou outra. "Linda! Cheia de luz", opinou uma internauta.

Viviane Araujo se mostrou muito ansiosa para o carnaval 2020. A musa desfilará pela escola Salgueiro, no Rio de Janeiro, e pela Mancha Verde, em São Paulo.