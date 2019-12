Simaria é acusada de negar foto com criança: 'constrangida'

São Paulo - Na última quinta-feira (19), foi ao ar mais uma edição do "Balanço Geral", na Record. Durante o quadro A Hora da Venenosa, comandado por Fabíola Reipert, um dos destaques foi a cantora Simaria, do duo com Simone, que gerou polêmica por supostamente ter negado tirar foto com uma criança de nove anos em um restaurante.

Segundo o relato da mãe compartilhado no Facebook, ela o marido e a filha encontraram Simaria em um restaurante japonês de Alphaville, em São Paulo. Admiradora da cantora, a garota de nova anos, então, foi ao encontro da famosa.

"Quando nos aproximamos da mesa, logo o segurança dela que estava a paisana fez um gesto de 'não se aproxime' com a mão, eu dei um salto para trás, sem esperar, mas constrangida", relatou a matriarca em desabafo nas redes.

"Falei que minha filha era fã dela e que queria tirar uma foto. A pessoa que estava em frente ao segurança, a qual deduzi que era sua empresária me disse: 'ela está jantando agora e não gostaria de ser incomodada'", continuou ela.

A mãe ainda finalizou a publicação dizendo que "ela não deve ter filho": "Se tivesse saberia o que é uma mãe pagar mico e depois ter que explicar para a filha que algumas pessoas depois que se tornam populares se acham melhores que as outras".

relato da mãe contra Simaria Divulgação

A assessoria de Simaria, da dupla com Simone, ainda não se posicionou sobre o assunto. No quadro da Record, Fabíola Reipert alegou que também não tinha obteve resposta dos representantes da cantora.