Da TV para Internet! Caio Castro lança canal no YouTube

Rio - Às vésperas do Natal, o ator, apresentador e empresário Caio Castro inicia um novo projeto em sua carreira: o lançamento de um canal no YouTube. O teaser da novidade é o primeiro conteúdo a subir na plataforma. Os fãs poderão ter ideia do que o artista vai mostrar, como bastidores da vida pessoal e profissional, viagens, correrias, esportes radicais e diversão.

Caio começa a nova fase buscando transmitir um pouco mais de sua personalidade e forma de encarar a vida a quem o acompanha. “No YouTube podemos fazer o que acreditamos e mostrar nossa verdade, do jeito que ela realmente é. O YouTube nos dá voz e eu estou feliz e disposto a experimentar inúmeras possibilidades”, revela o ator.O canal faz parte do projeto de Figuras Públicas do YouTube, que visa trazer um novo olhar sobre pessoas conhecidas publicamente, com conteúdos inovadores e diversificados. “O YouTube é uma oportunidade para personalidades como o Caio criarem conteúdos diferentes do que estamos acostumados a vê-los fazer e isso permite uma nova forma de engajar e estar mais próximo dos fãs”, diz Lígia Lima, Gerente de Parcerias Estratégicas do YouTube.Logo depois do Ano Novo, em 2 de janeiro, o público vai poder curtir um vídeo especial com a retrospectiva de 2019 do artista, com grandes momentos que marcaram sua carreira e vida pessoal. Já na terça-feira (7), o ator apresenta aos fãs o primeiro episódio do projeto, abrindo os bastidores da sua rotina.