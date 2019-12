Nego do Borel e Dj Gabriel promovem 'Natal Sem Fome' na comunidade em que cresceram

Rio - O domingo (22) foi de muita solidariedade para Nego do Borel. O funkeiro, que agora também empresaria outros artistas como o DJ Gabriel do Borel, se juntou ao seu agenciado para realizar uma grande festa de natal na comunidade em que cresceram, o Morro do Borel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O evento chamado “Natal sem fome”, contou com torneio de futebol e queima de fogos. Além disso, os artistas pretendem distribuir muitas cestas básicas e brinquedos para a criançada.

Galeria de Fotos Nego do Borel e Dj Gabriel do Borel promovem Natal Sem Fome na comunidade em que cresceram Divulgação Nego do Borel e Dj Gabriel do Borel promovem Natal Sem Fome na comunidade em que cresceram Divulgação Nego do Borel e Dj Gabriel do Borel promovem Natal Sem Fome na comunidade em que cresceram Divulgação

"Sempre que posso visito minha comunidade e estou com meus amigos lá dentro. Continuo indo ao Borel até hoje. Isso também é uma forma de eu colocar o pé no chão, de conseguir ter uma visão ampla do lado de fora, olhar para aquilo ali e ver onde estava. A minha infância foi muito difícil aqui e hoje eu tenho a oportunidade de ajudar as pessoas da minha comunidade. Penso sempre nas cestas básicas em primeiro lugar porque a fome é grande, e eu sei bem disso. É pouco ainda, mas tento também mostrar para eles que os nossos sonhos são sempre possíveis, e que assim como eu consegui, eles também podem conseguir”, contou Nego que, assim como no ano passado, se vestiu de Papai Noel para fazer uma ação.O bom velhinho também foi representado pelo DJ Gabriel do Borel, que não segurou a emoção ao vestir pela primeira vez a fantasia. O garoto de apenas 20 anos, tem uma história bem parecida com a do seu agora empresário. “Mais do que uma roupa, isso aqui tem um significado muito grande para mim. O Borel sempre será a minha casa. Fico muito feliz com todo o carinho que o pessoal daqui tem comigo, porque é recíproco. Há um ano atrás eu passava por muitas dificuldades com minha família e por muitas vezes achei que não fosse conseguir. Hoje quero estar aqui para tentar pelo menos ajudar meus irmãos.”, lembrou o DJ, acrescentando que viu em Nego também uma inspiração.O evento também contou com um grande bolo, além de doces, almoço e brincadeiras.