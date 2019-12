Depressão de mãe de Jorge Fernando dificulta melhora no quadro de saúde

Rio - Dona Hilda Rabello, mãe do diretor Jorge Fernando, ela está internada no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Ela está no CTI tratando uma infecção respiratória. Desde a perda do filho o estado de saúde dela vem se agravando.

Os familiares de dona Hilda pediram orações aos fãs de Jorge Fernando. "Ela está consciente, acordada, mas muito fraca. Não tem previsão de alta. Com a depressão, idade, coração fraco, está difícil de reagir e melhorar", contou uma neta.

Dona Hilda, atuou na Globo, e está internada há 16 dias e piorou nos últimos três, por isso teve que ser treanferida para o CTI. Segundo o boletim médico do Hospital Pró-Cardíaco, "a paciente encontra-se no setor de terapia intensiva e seu estado de saúde inspira cuidados".

"Aos amigos e fãs, queremos pedir uma corrente de orações pra vozinha Hilda Rebello que está está no CTI do Hospital Pró-Cardíaco. Desde da partida do seu filho Jorge Fernando tem sido difícil se manter forte e agora, aos 95 anos, precisa reverter um quadro complicado de infecção respiratória. Vamos vibrar por ela que é tão iluminada, doce e amada", diz a publicação no Instagram de Jorge Fernando, que faleceu em outubro deste ano, aos 64 anos, vítima de um aneurisma.