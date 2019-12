'Não tenho mais 20 anos para noivar', dispara Ana Maria Braga sobre pedido de casamento

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga, 70 anos, contou que o namorado a pediu em casamento recentemente. A revelação foi feita em uma entrevista para a edição de dezembro da Revista Caras.

Galeria de Fotos Ana Maria Braga passeia em shopping agarradinha com novo affair Picasa Ana Maria Braga tatua Johnny Lucet no braço reprodução Instagram Ana Maria Braga escreve nome do novo namorado no braço Reprodução Internet Louro José se irrita com Ana Maria Braga ao vivo Reprodução / TV Globo Ana Maria Braga falou para Louro José que não tem nenhum contatinho Reprodução/Globo Ana Maria Braga passeia em shopping agarradinha com novo affair Picasa Ana Maria Braga Divulgação/TV Globo Ana Maria Braga Reprodução/Globo Ana Maria Braga Reprodução TV Ana Maria Braga e Faustão Divulgação/TV Globo Ana Maria Braga se surpreende ao provar hambúguer vegetal Reprodução / TV Globo Ana Maria Braga Reprodução de internet Gravação do programa 5 mil. Zezé di Camargo & Luciano são os convidados de Ana Maria Braga. VICTORPOLLAK Ana Maria Braga segura frigideira queimada enquanto dança 'É o Tchan' Reprodução/TV Globo Ana Maria Braga Reprodução TV Ana Maria Braga chama João Gilberto de Gilberto Gil Reprodução / TV Globo Ana Maria Braga exibe cena picante e Louro José se desespera: 'Tira' Reprodução / TV Globo Ana Maria Braga recebe diploma da Le Cordon Bleu Reprodução TV Acima, João Vitti e Ana Maria Braga no 'Super Chef Celebridades' FOTOS REPRODUÇÃO INSTAGRAM Ana Maria Bragra Reprodução TV Ana Maria Braga Reprodução / TV Globo Ana Maria Braga e Gretchen no 'Mais Você' Divulgação / TV Globo Ana Maria Braga dá bronca em produtora que não acreditou em suas habilidades na pesca Reprodução / TV Globo Ana Maria Braga Reprodução TV Ana Maria Braga termina 'Mais Você' com reflexão e internautas dizem que foi indireta para a 'gangue de Noronha' Reprodução / TV Globo Ana Maria Braga fala sobre fuxicar o celular do parceiro no 'Mais Você' desta terça-feira Reprodução / TV Globo Ana Maria Braga se emociona ao falar sobre a tragédia de Brumadinho Reprodução Ana Maria Braga é jogada na piscina no 'Mais Você' Reprodução Internet

O pedido foi feito pelo seu namorado, o empresário francês Johnny Lucet, de 55 anos, na presença de toda a família da apresentadora, incluindo seus três netos, Joana, Maria e Bento."Tem uma campanha rolando para que façamos casamento. Por que não? Não tem muito mais o que fazer, não tenho mais 20 anos para noivar, etc", comentou a apresentadora.Ana Maria Braga comentou que os filhos apoiam o namoro, e que está muito feliz. "As borboletas estão batendo no estômago, não importa a idade que se tem. É isso que faz renovar a vida, a esperança e a felicidade", disse.'Estou em recesso', disse, em outubro, Ana Maria Braga sobre relacionamentos amorososEm entrevista para o jornal O Estado de S.Paulo em outubro deste ano, ao ser perguntada sobre casamento, Ana Maria Braga evitou responder quantos teve, mas disse se considerar 'defensora do amor'. "Eu adoro casar! Acho que casar é um ato de amor. A pessoa só casa se está apaixonada."Na época, a apresentadora contou que estava solteira e que estava aproveitando a liberdade para se redescobrir: "Fiquei muito tempo casando, 'descasando', namorando e largando. De repente, há dois anos, achei que era o momento de dar um tempo e saber como é. Porque eu tenho a necessidade de ficar com as pessoas, gosto muito de gente, de estar apaixonada. Pensei: 'Não, espera, preciso aprender a conviver comigo só'. Me dei isso de presente. Gosto muito de ficar comigo em casa, gosto de ler. O tempo passa muito rápido. Atualmente, gosto de estar só com meus momentos, que não têm preço".