Moderninho! Mariana Rios ganha presente 'sexy' do pai

São Paulo - Será que por essa ela esperava? Mariana Rios ganhou um presente de Natal um pouco inusiatado do pai. Alonso Botelho comprou nada mais nada menos do que uma barra para a filha praticar pole dance.

"Meu pai: 'Filha, o que você quer de Natal?'. Eu: 'Nada, pai! Só a presença de vocês!'. Meu pai: 'Não, filha! Escolhe um presente pro papai te dar!'. Eu: 'Ok! Quero um Pole Dance!'. Por um 2020 com mais diversão e menos stress", escreveu Mariana Rios em um post no Instagram.

A atriz Mariana Rios ainda fez uma dancinha sensual ao som de Jingle Bell Rock no mimo dado pelo pai.