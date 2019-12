Sofrência! Marília Mendonça mostra filho em 'pose sertaneja'. Confira

São Paulo - Mesmo com poucos dias ao lado do mais novo amor, Marília Mendonça já provou que é uma mãe babona. Nesta terça-feira (24), a cantora postou um clique para lá de fofo do pequeno Léo dormindo em pose de sofrência.

"'No amor há momentos em que temos que dizer um para o outro: decida, zummmmm!'. Respeita essa pose sertaneja", escreveu Marília Mendonça fazendo referência a música Decida, de Milionário e José Rico.

Na última segunda-feira (23), a artista contou que estava sofrendo ao ver o filho tomar as primeiras vacinas, mas parece que tudo já está mais tranquilo por lá.

"Dias das vacinas, teste do pezinho e afins, e a mamãe quase morre do coração!", confessou ela. "Ainda bem que tem o superpapai pra ser forte por mim", completou Marília Mendonça mencionando o namorado Murilo Huff.