Taróloga faz previsões para Anitta, Sabrina Sato e mais famosos para 2020

O ano está chegando ao fim e é comum já começar as pensar e desejar coisas para 2020. Também bate aquela curiosidade de saber como será o ano de algumas celebridades. O 2019 de Anitta, Sabrina Sato, Luciano Hulk e Whindersson Nunes, por exemplo, foi bem agitado e, pensando nisso, a taróloga Célia Siqueira fez previsões para o próximo ano desses famosos.

De acordo com a taróloga, é bom essas celebridades ficarem preparadas porque 2020 promete ser agitado, com muito trabalho e alguns problemas; veja as previsões de Célia!

Sabrina Sato

Sabrina Sato terá um ano de sucesso na televisão Reprodução/Instagram

Para a taróloga, Sabrina Sato terá um ano de grande movimento, trabalho e sucesso na TV, assumindo programas já consolidados – podendo ser de um grande comunicador. A mãe de Zoe poderá ter uma predisposição durante 2020, mas nada que atrapalhe o desenvolvimento de sua carreira.

Luciano Hulk

Luciano Huck vai se envolver cada vez mais na política Divulgação/TV Globo

Como já é previsto, Luciano Hulk terá um ano agitado no cenário político brasileiro, mas Célia ressalta que ele continuará fazendo bastante sucesso na televisão. O que ele precisa ficar um pouco mais atento, segundo ela, é com a saúde de seus pais.

Whindersson Nunes

Taróloga prevê que Whindersson Nunes terá um ano financeiramente bom Reprodução/Instagram

O ano de 2019 foi cheio de altos e baixos para o Whinderson Nunes, mas 2020 pode ser melhor no âmbito profissional. Célia diz que será um ano financeiramente muito bom, com bons cachês e podendo ser até indicado a participar de um quadro humorístico de um programa de televisão. Também será um ano com grandes chances do comediante se tornar pai.

Anitta

Anitta pode ter um ano difícil em 2020 Reprodução/Instagram/@anitta

Segundo a taróloga, o ano de 2020 não será fácil para Anitta como foi 2019. Problemas com colaboradores próximos, projetos que não sairão facilmente do papel e justiça são alguns dos pontos levantados por Célia. Um namoro bem polêmico pode surgir também.