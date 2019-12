Nanda Costa se declara para namorada em viagem de férias

Rio - De férias em Galinhos, no Rio Grande do Norte, Nanda Costa usou as redes sociais para se declarar para a amada Lan Lanh. As duas curtem dias de sol no nordeste e compartilharam alguns vídeos da viagem no Instagram.

A atriz da Globo publicou uma foto das duas se beijando e na legenda não poupou elogios à amada.

“Meu bichinho bonito

Meu bichinho bonito

Meu bichinho bonito

Tudo é mesmo muito grande assim

Porque Deus quer

Minha mulher

Minha mulher

Minha mulher”, escreveu na publicação.