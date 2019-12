Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa marcam presença na mesma festa em Trancoso

A noite de domingo foi animada em Trancoso, na Bahia. Isso porque, diversos famosos marcaram presença na festa Saravá, que todo ano acontece dias antes do Ano Novo. Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa marcaram presença e chamaram atenção. A morena usou um vestido preto com bolinhas brancas e a ruiva ousou mais e foi com uma saia e um sutiã dourado.

Além das atriz globais, outras celebridades marcaram presença na festa, como Tiago Abravanel Luma Costa e os influencers Camila Coutinho e Hugo Gloss.