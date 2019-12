Gracyanne Barbosa exibe bumbum na praia: 'Pra não perder o último sunday bumday'

A musa Gracyanne Barbosa está curtindo bastante o verão e colocou o bumbum para jogo no Instagram. No último domingo, a modelo mostrou o bronzeado ajoelhada na areia da praia e esbanjou boa forma.

No clique, Gracyanne Barbosa aparece com um biquíni verde neon, o que realçou o bumbum da modelo. "Só para não perder o último sunday bumday do ano, né?", escreveu ela na legenda.

A publicação fez sucesso no Instagram, passou de 122 mil curtidas e os internautas não pouparam elogios.

"Maravilhosa", disse uma. "O bumbum na nuca mais lindo desse mundo", enfatizou outra. "Você é top", opinou um usuário sobre Gracyanne Barbosa.