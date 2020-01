Pai de Saulo Pôncio critica filho após rumores de traição: 'Fraco e desprezível'

Rio - O pastor Márcio Pôncio, pai de Saulo Pôncio, usou seu perfil no Instagram para criticar o comportamento do filho após os rumores de traição. O vocalista da banda Um44k foi filmado em clima íntimo com uma morena durante uma festa em Búzios, na Região dos Lagos. Nas imagens, o marido de Gabi Brandt coloca a mão no bumbum da mulher enquanto eles conversavam.

Pai de Saulo Pôncio critica atitudes do filho - Reprodução Instagram

"Olá. Acaba que como somos uma família, o que acontece com um, todos aqui em casa sentimos muito. Sendo assim, só posso pedir milhões, bilhões de desculpas a todos pelo mau comportamento do meu filho Saulo. Acho que ele passou de todos os limites. Tudo o que foi mostrado já nos basta para concluir o ser humano fraco, pequeno e desprezível que ele está sendo no momento. Como pai, nunca, jamais, poderei virar as costas. Enquanto houver vida nele terei esperanças. Seguiremos em frente batalhando cada dia, crendo que a guerra só se decidirá no final. Continuem orando por todos nós e nunca jamais desistam da família de vocês, pelo contrário, lutem por ela”, disse o pastor nos Stories do Instagram.

Mais cedo, Saulo negou as acusações de traição: "Eu sempre acabo tornando os problemas dos meus amigos públicos, então eles me odeiam. Toda vez que eu estou com eles em todo rolê, a parada que está acontecendo com eles toma uma proporção bizarra, igual agora. O moleque está namorando uma mina agora e a ex estava lá. E porque eu estava na parada, o negócio tomou outra proporção. As pessoas falam: 'você falou muito perto', 'pegou na bunda'.... Só sei que são 11 da manhã e tem mais de 35 mil pessoas na live e estou achando isso muito bom".