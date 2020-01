Zilu exibe corpão nas redes e chama atenção de fãs

Zilu aparece de biquíni curtindo férias em Miami



A socialite Zilú Godoi, ex-mulher do sertanejo Zezé Di Camargo, resolveu passar o fim de ano e as férias de janeiro em Miami, nos Estados Unidos. Ela resolveu dividir com seus fãs um pouquinho do seu descanso, publicando uma foto de biquíni à beira da piscina.



“Curtindo o Sol de Miami”, escreveu ela na legenda. Os seguidores logo fizeram questão de elogiar Zilú. “Corpão”, escreveu um. “Arrasou!”, disse outro. “Curta mesmo minha diva maravilhosaaaaa”, escreveu outra fã.



Zilú embarcou para Flórida logo depois do Natal e ainda não tem data para voltar ao Brasil.