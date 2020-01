Rio - Nesta sexta-feira, Fernanda Souza assistiu novamente um show do ex-marido, Thiaguinho, na Fundição Progresso, no Rio. A atriz e apresentadora cantou junto com os pais do cantor de cima do palco. Em um vídeo compartilhado pelo colunista Leo Dias é possível ver Fê e o ex se cumprimentando durante as músicas.