Rodrigo Faro faz piada sobre seu novo visual

Rio - Rodrigo Faro mostrou o seu look de férias de início de ano. O apresentador está desde o Réveillon em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde celebrou a chegada de 2020 com amigos e familiares.

Rodrigo surgiu com alguns pelos a mais no rosto enquanto posava para o clique perto da piscina. Despreocupado com a barba crescendo, ele aproveitou o momento e fez piada com seu visual.

“Sextou aqui em Angra [Angra dos Reis]. Uma semana sem fazer a barba e nascem 19 pelos de um lado e 16 do outro”, brincou o apresentador. “Se liga na bigodeira”, completou. O clique já alcançou mais de 144 mil curtidas.

O visual de férias do famoso foi aprovado pelos fãs. “Que homem é esse”, reagiu uma. “Continua lindo”, elogiou outra. “Eita moço bonito! Bom descanso”, desejou uma terceira. “Você é lindo de qualquer jeito”, alertou mais uma.

Veja o post:



