Marina Ruy Barbosa é acusada de bulimia por fã e rebate: 'amo comer'

São Paulo - Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais para mostrar um momento de descontração ao lado do marido, Alexandre Negrão, onde aparece comendo um pedaço de pizza. Mas, no clique, um dos seguidores de Marina Ruy Barbosa acusou a atriz de bulimia, transtorno alimentar em que a pessoa vomita o que come para não ganhar peso. "Vomitou essa pizza toda pra não engordar", garantiu.

A atriz da Globo não gostou do que leu e preferiu esclarecer o cometário. "Claro que não. Eu amo comer. É uma das coisas que mais gosto de fazer, comer! Por isso no dia a dia tenho uma alimentação balanceada e pratico exercícios físicos, para no fim de semana e viagens poder comer sem preocupações! Depois corro atrás! Temos que viver e ter equilíbrio! Saúde sempre!", escreveu Marina Ruy Barbosa.