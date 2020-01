Perfil de fofoca afirma que pai de Anitta teve outra filha fora do casamento

Rio - Um perfil de fofoca no Instagram divulgou que Mauro Machado, o pai de Anitta, teve outra filha fora do casamento. De acordo com a postagem, Painitto, como é conhecido nas redes sociais, também seria o genitor de uma mulher chamada Aline, que seria fruto de um caso extra conjugal na cidade de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Ainda segundo o perfil, um exame de DNA teria sido providenciado para confirmar ou não a paternidade. Procurado, Mauro Machado negou ter outro filho fora do casamento. "Isso é algum oportunista querendo mídia às minhas custas e de minha filha", declarou.



Em outubro do ano passado, a colunista Fábia Oliveira, do DIA, noticiou com exclusividade que Anitta tinha mais um irmão: Felipe Terra, de 33 anos. Ao saber da notícia, a Poderosa comemorou o fato e afirmou que sempre quis ter mais um irmão, além de ter se mostrado encantada com a nova sobrinha.