Rio - Monica Carvalho arrancou suspiros dos seus seguidores ao posar com uma maiô cavadíssimo. Aos 48 anos, a atriz, que foi considerada musa durante os anos 90, deixou muita gente admirada com sua boa forma.

Galeria de Fotos Monica Carvalho Reprodução Instagram Monica Carvalho Reprodução Instagram

"Gata", "Diva" e "Maravilhosa" foram alguns dos comentários deixados pelos fãs que a acompanham através do Instagram.

Monica curte férias com familiares e amigos na ilha mexicana de Cozumel, localizada no mar do Caribe.