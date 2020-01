Maria Joana surge sem maquiagem em Noronha e brinca: 'pega de surpresa'

Rio - Maria Joana usou as redes sociais para dividir com seus seguidores uma foto de um ensaio com fotográfico feito por um amigo, dono da conta @neuronha.

“Ele é uma atração em Noronha. As pessoas chegam e querem AQUELA foto maraaaa que só ele consegue fazer. Fui pega de surpresa, sem maquiagem, mas não podia ter sido melhor! Amigo, @neuronha você é porreta!! Já posso voltar?”, escreveu a atriz na legenda do post.

A publicação de Maria Joana rendeu uma série de elogios dos seguidores, como “Você tá ainda mais linda”, “Maravilhosa”, “Deusa”, entre outras. Confira o post da atriz abaixo: