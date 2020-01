Filho de Gugu não passa o Natal com a mãe, afirma programa de TV

São Paulo - Em meio às discussões sobre a partilha da herança deixada por Gugu Liberato, o filho mais velho do apresentador João Augusto, de 18 anos, preferiu passar o Natal no Brasil ao lado da avó, mãe de Gugu, Maria do Céu, segundo a última edição do programa Fofocalizando do SBT. Rose Miriam Di Matteo, a mulher do apresentador, não quis vir para o Brasil passar as festas de final de ano e as duas filhas de Gugu optaram por ficar em Orlando, nos Estados Unidos, com a mãe.

A tradição na família Liberato é que as festividades de Natal acontecem na casa da mãe de Gugu e as comemorações do Ano Novo na residência dos parentes de Rose.

O desentendimento de Rose com a família de Gugu ocorre por conta do testamento deixado por ele que não contemplou a mulher do comunicador e que não teve nenhum direito à herança e bens até o momento.

A assessoria da família de Gugu Liberato afirma que a mãe do animador ficou muito triste por não ter toda a sua família reunida em uma data tão simbólica como o Natal: "Dona Maria do Céu está com uma tristeza absurda. É uma tristeza sentida pelos irmãos, Aparecida e Amandio, sobrinhos, filhos, funcionários, amigos e sócios do Gugu. Mas, não é uma depressão". Depois do natal, João Augusto retornou aos Estados Unidos onde passou o ano novo com a namorada.