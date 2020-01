Tatá Werneck repreende Rafa Vitti ao vivo: 'não me chama de cocô'

São paulo - Tatá Werneck resolveu fazer uma live junto com Rafa Vitti, mas acabou dando uma bronca ao vivo no marido após ele soltar um apelido nada carinhoso que deu a ela. Tudo começou quando a apresentadora leu uma pergunta de um seguidor envolvendo a poderosa Anitta.

A pessoa queria saber se Tatá Werneck ou Rafa Vitti já tinha dado um beijo na cantora pop. A mãe de Clara Maria disse que ela não, mas que o marido provavelmente sim. Dando risada, o ator falou que nunca tinha beijado Anitta.



Para provocar, Tatá Werneck perguntou se ele beijaria a cantora se tivesse a oportunidade e incentivou o marido a responder: “Ninguém tá vendo. Qual o problema?”. Pego de surpresa, Rafa respondeu: “Eu te amo, cocô”. Rapidamente, a apresentadora do “Lady Night” rebateu: “Não me chama de cocô em uma live”. Claro que o inusitado momento divertiu os seguidores do casal.