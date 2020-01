Pocah se declara para ex de Anitta nas redes sociais: 'era pra ser só uma ficada'

São Paulo - Completamente apaixonada, Pocah usou as redes sociais para se declarar ao noivo Ronan Souza na última segunda-feira (6), ex de Anitta. Pocah e Ronan estão juntos há seis meses e a cada mês não deixam de mostrar o que sentem um pelo outro na web. Além de "perdidamente apaixonada", a cantora anda com a carreira de vento em poupa.

"Mais um mês ao lado do meu amor, meu melhor amigo, minha paz, meu lar.. que chegou com a força de um furacão, mas um furacão do bem e com TOC, que ao invés de bagunçar, organizou. Não avisou nada, eu não estava esperando ninguém! Quando fui ver, já era amor. Era pra ser só uma ficada e hoje eu to aqui entre os seus braços, na nossa casa, perdidamente apaixonada", se declarou a artista.

"Só tenho a agradecer a Deus por me permitir viver esse amor recíproco onde eu cuido de você e você de mim, eu te apoio e você idem, se você cair, eu te levanto como todas as vezes que meu mundo quase desmoronou você permaneceu do meu lado!!! Vida, obrigada por tanto. Feliz mais 1 mês. Te amo demais", finalizou Pocah.