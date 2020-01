Irmão de Eduardo Costa aparece armado em foto e é acusado de ameaçar ex do cantor

São Paulo - O irmão de Eduardo Costa, Weliton Costa, causou uma verdadeira polêmica ao posar com armas em fotos publicadas no seu Instagram. Os cliques foram divulgados há alguns dias, mas o assunto só viralizou nesta terça-feira (7), principalmente depois que o colunista Leo Dias, do UOL, revelar que a ex-noiva do cantor, Victória Villarim, foi ameaçada pelo ex-cunhado.

A ex de Eduardo Costa afirmou que foi ameaçada por Weliton após ter assumido o namoro com um ex-amigo e confidente do cantor sertanejo. Em uma carta enviada ao jornalista, a estudante de arquitetura afirma que recebeu um áudio de Costa, "ameaçando matar todas as pessoas que estiverem ao meu lado".

O cantor rebateu as acusações contra o irmão e afirmou que ele sofreu um golpe e teve o aplicativo de mensagens clonado. "Meu irmão jamais ameaçaria alguém. Se alguém recebeu áudio, esses áudios são falsos. Hoje em dia, estão clonando os WhatsApp de todo mundo e, inclusive, o meu foi clonado há poucos dias. Meu irmão ficou nervoso, sim, como todos os meus amigos. Essa conversa aí não procede. É invenção!", declarou.

"Ficam inventando essa história de que meu irmão fica ameaçando ela. Hoje em dia, tem muitas vozes parecidas. Você liga o rádio e todos os artistas tem voz parecida. Se alguém mandou, pode ter sido clone no WhatsApp dele que, infelizmente, aconteceu na mesma época em que tudo isso ocorreu", explicou Eduardo.

Além disso, Weliton Costa publicou fotos com as armas no Instagram, com legendas como "se queres paz, prepara-te para a guerra" e "se eu postei na internet, é porque é legal. Só é ilegal o que eu faço escondido". Algumas dessas fotos foram publicadas nos Stories e não estão mais disponíveis. Victória declarou que os posts do irmão de Eduardo Costa aconteceram depois das ameaças no WhatsApp.