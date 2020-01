Affair de MC Rebecca tira sarro dela em vídeo e Web reprova: 'nojo desse homem'

São Paulo - MC Rebecca se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira (7). Tudo porque, o surfista Nakagima, viveu um affair com a cantora no “De Féria Com o Ex: Celebs”, gravou uma série de stories em que a funkeira aparece contra a sua vontade e visivelmente irritada. Ele está sendo muito criticado pelo vídeo e também por não assumir o namoro com a cantora.

No Instagram, Nakagima chegou a postar um textão dizendo que teve um caso com MC Rebecca após o reality show da MTV, porém que eles nunca oficializaram nada. “Se eu não tivesse um objetivo de carreira já estaríamos namorando, porém já namorei a distância e sei como é difícil, não quero magoar e nem ser magoado, temos vidas muito corrida por causa dos nossos trabalhos”, escreveu o surfista.

Na série de vídeos postados por Nakagima, ele está na praia com uns amigos e brinca dizendo que está no “De Férias Com o Ex”, incomodada, a cantora pede para o ex-affair parar de filmar. O surfista dá risada e diz que tem um carinho enorme por MC Rebecca que logo disparou: “Fala o que você falou pra mim”. Nakagima disfarçou e disse que gostava da cantora, mas que era difícil de conciliar um relacionamento agora. A cantora retrucou: “Quem quer faz”.

Aí o vídeo pra quem está sem entender pic.twitter.com/tQFaEkmOJR — IG Conserto De Cel (@012Igor_) January 6, 2020

Nas redes sociais, o surfista está sendo detonado. “Babaca, ridículo, que nojo. MC Rebecca entenda que tu é perfeita e antes só do que mal acompanhada!!”, escreveu um seguidor. “MC Rebecca senta aqui vamos conversar você é maravilhosa merece coisa melhor”, comentou outro. “Namora comigo eu vou te assumir por todo Brasil e fora dele”, acrescentou mais um.