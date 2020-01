Nasce filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira

Rio - Nasceu, nesta quarta-feira (8), em Miami, nos Estados Unidos, o primeiro filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira. De acordo com o colunista do UOL, Leo Dias, Bento veio ao mundo no hospital Mercy e tem 4 quilos e 53 cm.

"Não existe no mundo sensação melhor! Mas pra mim o que foi mais lindo, foi ver a força da minha esposa e estar com ela nesse momento! Ela é a mulher mais incrível que existe! Porque sem ela eu não teria ele! Também gostaria de agradecer ao 'Ser Mamãe em Miami', foi graças a esse projeto que viemos ter o bebê aqui. Também agradeço ao obstetra Dr Cardenas e do pediatra Dr Lorentz", declarou Thammy ao portal.