Núbia Oliiver curte praia e dispara: 'esse ano quero um amor!'

Rio - Núbia Oliiver está aproveitando para começar o ano entre o mar e a montanha. A modelo, que faz grande sucesso nas redes sociais, passou uns dias curtindo o mar e em breve passará mais uma temporada em sua fazenda em Uberaba (MG).

"Estou aproveitando para recarregar minhas energias, e nada melhor do que mar do Guarujá e natureza pra isso. Também estou curtindo a companhia da minha família já que a correria do dia a dia não permite estarmos juntos por longos períodos durante o ano”, disse a digital influencer.

“Estou certa que 2020 sera o melhor ano da minha vida, com tudo de bom em dobro e muita paixão porque esse ano quero um amor”, completou.