Diretor de 'Bacurau' encontra filme em barraca de camelô: 'está vendendo bem'

São Paulo - O diretor de Bacurau, Kleber Mendonça Filho se deparou com um camelô vendendo seu filme pelas ruas e aproveitou para compartilhar o que viu com seus seguidores no Instagram na última quarta-feira (8).

"A primeira tiragem de 3 mil cópias do DVD de #Bacurau já esgotou e a Vitrine está pedindo reforços da fábrica. O Bluray sai início de fevereiro, com atraso. De qualquer forma, não descartem mídia física ainda. E o documentário BACURAU NO MAPA é exclusivo do DVD/BD. Eita, hoje eu vi a versão pirata, a capa e contracapa são loucas. O camelô disse que está vendendo bem também", escreveu o Kleber Mendonça Filho.

Os seguidores acharam engraçada a atitude do diretor de Bacurau e logo comentaram. "Melhor termômetro do sucesso não há! Que mané Palma! Pirata Awards (depois do Carburador de Patrta) é o troféu mais desejado! ;-)", escreveu um. "Você falou pro Camelô que é o diretor do filme?", perguntou outro. "Chocada que na barraquinha só os filme de Oscar", disparou uma terceira.