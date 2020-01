Ex-BBB Carol Peixinho faz curso no Rio e pretende ser apresentadora

Rio - A passagem pelo "BBB 19" fez Carol Peixinho tomar gosto pela carreira artística. Recentemente, a baiana se mudou para São Paulo para participar de cursos na Escola de Atores Wolf Maia. No Rio, ela está participando de um intensivo de férias na filial carioca da escola.

A ex-BBB já tem experiência profissional como atriz. Ela esteve no elenco da peça Confissões de Adolescente em 2019, apresentada no Teatro Eva Herz, em Salvador.O convite, inclusive, partiu do próprio diretor e produtor do espetáculo, Henrique Bahia, responsável pelo Grupo Cor de Teatro. "Com o objetivo de estudar mais sobre a dramaturgia, as técnicas e os métodos de expressividade, Carol aceitou o desafio e se jogou. Entrou no curso livre e de cara, já participará de um espetáculo".Carol também já fez cursos de apresentadora de TV e Youtuber na KN Conteúdo, com Jorge Nassarala e Cris Dias."Me identifiquei demais com esta área. Estou disposta a abraçar outras oportunidades, mas tenho muita vontade de ser apresentadora ou repórter", disse a também empresária e publicitária.