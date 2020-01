Mulher de Thammy Miranda, Andressa Ferreira posta primeira foto do filho. Veja!

Rio - Filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira, Bento veio ao mundo na última quarta-feira, dia 8, e nesta sexta, a modelo compartilhou a primeira foto do bebê nas redes sociais. Na imagem, ela e o marido Thammy estão na sala de parto com Bento. A responsável pelo clique foi Mari Hart.



Galeria de Fotos Andressa Ferreira e Thammy Ferreira Reprodução Internet Thammy Miranda Reprodução / Instagram Andressa Ferreira ganha presente para Bento, seu filho com Thammy Miranda Divulgação Thammy Miranda e Andressa Ferreira Reprodução Internet Andressa Ferreira e Thammy Miranda mostram a coleção de bolsas personalizadas do filho, Bento Miranda, que ainda nem nasceu Reprodução Internet Thammy Miranda mostra como ficou o quarto do filho Divulgação Thammy Miranda mostra como ficou o quarto do filho Divulgação Andressa Ferreira, mulher de Thammy Miranda Reprodução Instagram Thammy Miranda e Andressa Ferreira estão esperando seu primeiro filho Larissa Henriques do Amaral Thammy Miranda aparece em ensaio com a esposa Andressa Brito Larissa Henriques do Amaral Andressa Ferreira publica foto dando beijão em Thammy Miranda Reprodução Instagram Andressa e Thammy Miranda Reprodução da internet Thammy Miranda e Andressa Ferreira Reprodução da internet Thammy Miranda e Andressa Ferreira Reprodução de internet Andressa Ferreira e Thammy Miranda Reprodução Instargam Thammy posta foto com volume misterioso na sunga Reprodução dA internet Thammy Miranda Reprodução Instagram Thammy Miranda Reprodução/Instagram Thammy Miranda e Andressa Ferreira Reprodução do Instagram Andressa Brito e Thammy Miranda Reprodução Thammy Miranda e Andressa Brito Reprodução Andressa Brito e Thammy Miranda Reprodução Thammy Miranda e Andressa Brito FOTOS CRISTINA ULLA E REPRODUÇÃO Andressa Brito e Thammy Miranda Reprodução Andressa Brito e Thammy Miranda Reprodução Andressa Brito e Thammy Miranda Reprodução Andressa Brito e Thammy Miranda Reprodução Andressa Brito e Thammy Miranda Reprodução Thammy Miranda Reprodução Instagram Thammy Miranda sensualiza sem camisa em Miami Reprodução Internet Andressa Ferreira e Thammy Miranda Reprodução Internet Thammy Miranda. Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram Thammy Miranda e Andressa Ferreira Reprodução Instagram Thammy Miranda e Andressa Ferreira curtem lua de mel em Nova York Reprodução Internet Andressa Ferreira e Thammy Miranda se casaram em Las Vegas Reprodução Internet Thammy Miranda Reprodução Instagram

Na legenda, Andressa escreveu um longo texto. “Eu sabia que deveria ser maravilhoso o sentimento de ter um filho, dar a luz, mas na verdade é muito maior do que eu pensei! É inexplicável, muito intenso, é sem dúvida a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida, a mais prazerosa, que me trouxe uma felicidade plena e tá só começando!”, iniciou.

“Tive dois dias cheios de medo, dores e um amor sem igual o tempo todo, muita intensidade e emoção em tudo, tenho o melhor marido do mundo, que me deu banho, cuidou de todas as minhas dores intensas da pos cesária, o tempo todo carinhoso, cuidando de mim e do Bento, estamos sem dormir desde terça feira, e estou num estado tão intenso, mágico, de tanto amor que não estou conseguindo, minha cabeça não para de pensar em tudo que está acontecendo! Muita realização, muito MAIOR do que eu pensei que fosse!”, continuou.

“E se não fosse o sonho do Thammy que é o amor da minha vida eu não viveria esse sonho!”, finalizou.