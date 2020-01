Marcos Harter é investigado pelo Conselho Regional de Medicina; Entenda o caso

São Paulo - Marcos Harter, ex-participante do "BBB 18" se tornou alvo de uma investigação por parte do Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso. De acordo com informações do G1,o CRM-MT abriu uma sindicância para investigá-lo.

Galeria de Fotos Ex-BBB Marcos Harter aparece comendo durante cirurgia Reprodução Instagram Marcos Harter Reprodução/Instagram De cima para baixo, o cirurgião plástico Marcos Harter beijando as modelos Denise Tacto e Markelly Oliveira, e dando selinho em Geisy Arruda, parceira de cobertura Divulgação

Isso porque Marcos Harter publicou uma série de posts em seu Instagram, divulgando preços de cirurgias para a implantação de próteses de silicone. No anúncio, o ex-BBB conta que o valor é de R$ 6.950,00 com todos os procedimentos necessários inclusos.



No entanto, o anúncio do Instagram dá conta de que as cirurgias acontecerão em Florianópolis, Santa Catarina. O problema é que, ainda de acordo com o portal de notícias, a clínica de cirurgias plásticas de Harter fica em Sorriso, no Mato Grosso.

De acordo com o CRM-MT, Marcos Harter não tem autorização para exercer sua profissão em Santa Catarina e seu registro no Conselho é válido somente para São Paulo, Mato Grosso e Paraná.