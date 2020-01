Di Ferrero lança projeto acústico gravado no Morro da Urca

São Paulo - Os fãs de Di Ferrero já podem comemorar! O cantor disponibilizou, nesta sexta-feira (10), o "Sinais Sessions – Morro da Urca", seu mais novo projeto acústico, em todas as plataformas digitais. As faixas disponibilizadas, Só Rezo e Café, contam com a participação do cantor Vitão.

Já Bilhete 2.0 e Outra Dose 2, além de Di Ferrero, contam com a voz do rapper Rashid. O ex-vocalista do NX Zero já havia lançado, no ano passado, duas levas de canções e o restante chegou agora para complementar o projeto.

As gravações do "Sinais Sessions" aconteceram no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, e ganharam o formato de clipe. As gravações estão sendo disponibilizadas no canal oficial dele no Youtube. Confira a seguir.

Além disso, até que venha "Sinais (Parte 2)", os próximos hits prometem mais colheita, com a participação de Vitor Kley e Thiaguinho, mas não mais acústico. "A ideia é trocar com os artistas. Cantamos uma minha, uma deles e o que mais a gente quiser. Pretendo fazer isso em vários lugares", promete Di Ferrero.