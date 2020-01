Oba Oba Samba House libera o primeiro vídeo do novo DVD

Rio - A banda Oba Oba Samba House acaba de lançar oficialmente no seu canal do Youtube o primeiro vídeo do DVD “Na Gringa”, “Vamo Pro Rolê”. Uma canção ‘good vibes’ sem perder a essência e a mistura de ritmo. De composição dos quatro integrantes, a música é uma das grandes apostas do novo projeto.



A faixa traz cenas gravadas em Miami, na Flórida, Estados Unidos, e no vídeo os fãs podem acompanhar a passagem do Oba Oba Samba House pela cidade americana.

Assista ao vídeo: