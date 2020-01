Rio - Dono do hit "Sentou Gostou" e estrela na série da Netlix "Sintonia", Mc Jottape lançou o clipe de sua nova música com Lexa, o hit "Bate Palma". O videoclipe da canção foi gravado em um ginásio em São Paulo.

O cantor vive uma excelente fase de sua carreira. Emplacou duas músicas, ao mesmo tempo, no Top 10 do Spotify Brasil – “Sentou e Gostou” e “Te Amo Sem Compromisso” — e no YouTube seus números ultrapassam a casa dos milhões.

Assista ao vídeo: